Политика как он...
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Политика как она есть

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У берегов Японии нашли «невидимое» золото

У берегов Японии нашли «невидимое» золото

Исследователи из Японии зафиксировали рекордное содержание так называемого «невидимого золота» в образцах пирита, извлеченных из гидротермальных источников на дне Тихого океана в районе кальдеры Хигаси-Аогасима.

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