Суд назвал виновного в убийстве оператора на съемках фильма «Ржавчина»

САНТА-ФЕ, 7 марта, ФедералПресс. Суд Нью-Мексико признал специалиста по оружию Ханну Гутьеррес Рид виновной в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс на съемках фильма «Ржавчина», сообщает CNN.
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