Bild: пчеловод в Германии спас 35 тысяч пчел, поселившихся в статуе Иисуса

В Германии мужчина спас 35 тысяч пчел, живших внутри статуи Иисуса, пишет Bild. В баварском городе Деггендорф пчелиный рой численностью около 35 тысяч особей обосновался внутри полой деревянной статуи Христа, стоящей на открытом воздухе.