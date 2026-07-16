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Газета.ру

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Bild: пчеловод в Германии спас 35 тысяч пчел, поселившихся в статуе Иисуса

Bild: пчеловод в Германии спас 35 тысяч пчел, поселившихся в статуе Иисуса

В Германии мужчина спас 35 тысяч пчел, живших внутри статуи Иисуса, пишет Bild. В баварском городе Деггендорф пчелиный рой численностью около 35 тысяч особей обосновался внутри полой деревянной статуи Христа, стоящей на открытом воздухе.

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