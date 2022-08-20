CNN узнал о смягчении условий Ирана для восстановления ядерной сделки

Тегеран в своем ответе Евросоюзу отказался от требования исключить Корпус стражей исламской революции (КСИР) из списка террористических организаций в США в рамках переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
Тегеран в своем ответе Евросоюзу отказался от требования исключить Корпус стражей исламской революции (КСИР) из списка террористических организаций в США в рамках переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
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