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CNN узнал о смягчении условий Ирана для восстановления ядерной сделки

CNN узнал о смягчении условий Ирана для восстановления ядерной сделки

Тегеран в своем ответе Евросоюзу отказался от требования исключить Корпус стражей исламской революции (КСИР) из списка террористических организаций в США в рамках переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

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