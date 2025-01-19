Верните земли Казахстана: Казашка выступила с требованием вернуть Астрахань, Курган, Томск, Омск, Новосибирск иначе пожалеем

Елена Сикорова

Сколько пафоса!! Щепотка мистики, и вуля очередной пранк с супер идеей. Причем дамочка обращается от имени Казахстана, при этом намекая на 100-летние договоренности. Никакой конкретики. Как в том анекдоте про голос Карузо - картавит и фальшивит. А где ты слышал? Мне Абрам за сараем напел. Казахстан в данном контексте это что? А о катаклизмах природных... Так все на одном шарике живем. И тебя , дамочка, это тоже каснеться.