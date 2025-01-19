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Верните земли Казахстана: Казашка выступила с требованием вернуть Астрахань, Курган, Томск, Омск, Новосибирск иначе пожалеем

Верните земли Казахстана: Казашка выступила с требованием вернуть Астрахань, Курган, Томск, Омск, Новосибирск иначе пожалеем

Avia.pro - СМИ Темный коричневый капюшон плотно скрывал лицо женщины, за спиной слышался едва уловимый шум ветра, а голос — глубокий и медленный — звучал с нотами едва сдерживаемого гнева.

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Комментарии
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Елена Сикорова
Сколько пафоса!! Щепотка мистики, и вуля очередной пранк с супер идеей. Причем дамочка обращается от имени Казахстана, при этом намекая на 100-летние договоренности. Никакой конкретики. Как в том анекдоте про голос Карузо - картавит и фальшивит. А где ты слышал? Мне Абрам за сараем напел. Казахстан в данном контексте это что? А о катаклизмах природных... Так все на одном шарике живем. И тебя , дамочка, это тоже каснеться.
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3 час.
Виктор Искра
Бредня недоученная! Хотя о чем говорить, у них и письменности тогда не было! А слово библиотека до сих пор дикость. Хотя в рукописях эти земли называли КАЗАК СТАН! Потому что там стояли первые поселения для отражения и предупреждения набегов кочевых племен! А сами казахи это потомки узбеков ассимилировавшиеся и породнившиеся с казаками на этих землях!!
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2 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
Еще одна тупая кизяшка из кишлака
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1 час.

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