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Царьград

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Виктории Боне грозит штраф за пропаганду наркотиков. Виновность установит суд

Виктории Боне грозит штраф за пропаганду наркотиков. Виновность установит суд

Виктории Боне грозит штраф до 30 тысяч рублей за пропаганду наркотиков. Рассказываем, что известно.Виктория Боня оказалась в неприятной ситуации: ей грозит административное наказание за пропаганду наркотиков.

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