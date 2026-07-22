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Царьград

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Moldova 1: НАРЭ предложило повысить тариф на газ на 41%

Moldova 1: НАРЭ предложило повысить тариф на газ на 41%

Национальное агентство по регулированию в энергетике Молдавии предложило на обсуждение увеличение тарифа на газ для населения на 41%.

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