"Ъ": в ленобласти прекратили производство телевизоров Philips, Sony и Sharp

Завод китайской TPV Technology в Шушарах, где собирались телевизоры Philips, Sony и Sharp, прекратил производство из-за угроз вторичных санкций со стороны США и ЕС и трудностей с оплатой компонентов через Китай.
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