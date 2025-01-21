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В ЛНР сообщили о завершающей стадии взятия региона под полный контроль

В ЛНР сообщили о завершающей стадии взятия региона под полный контроль

Подразделениям Вооруженных сил Российской Федерации осталось взять населенные пункты Петровское в Сватовском округе, Новолюбовку в Кременском округе и Белогоровку в Лисичанском округе для достижения полного контроля над территорией Луганской народной республики (ЛНР).

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