В ЛНР сообщили о завершающей стадии взятия региона под полный контроль

Подразделениям Вооруженных сил Российской Федерации осталось взять населенные пункты Петровское в Сватовском округе, Новолюбовку в Кременском округе и Белогоровку в Лисичанском округе для достижения полного контроля над территорией Луганской народной республики (ЛНР).
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