Комитет по охране здоровья не выступал против запрета абортов в частных клиниках

Этот вопрос вообще не обсуждался, заявил «Подъёму» первый зампред Леонид Огуль. О том, что письмо с критикой инициативы было направлено Вячеславу Володину от имени комитета, газете «Ведомости» сообщили два источника в Госдуме.
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