Останки семи мирных жителей найдены в освобожденном от ВСУ селе в Курской области: главное за сутки

МОСКВА, 21 января, ФедералПресс. В Курской области в подвалах двух зданий были найдены останки семерых мирных граждан; Минобороны РФ сообщило о подвиге младшего сержанта Абубакара Арсункаева, благодаря которому была уничтожена боевая машина пехоты (БМП) Bradley американского производства; над территорией Воронежской области средства ПВО сбили несколько беспилотников ВСУ.