«Заряженный» хэтчбек Volkswagen Golf GTI получил бронированную версию

Бестселлер Volkswagen в 2024 году переживает плановое обновление — показаны обновлённые варианты стандартного Golf, а также его спортивной версии Golf GTI, однако специалистов интересуют и дорестайлинговые модели.
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