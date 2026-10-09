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Стандарты НАТО: Азербайджан отказывается от автоматов Калашникова в пользу AR-15

Стандарты НАТО: Азербайджан отказывается от автоматов Калашникова в пользу AR-15 Армия Азербайджана переходит на винтовки AR-15 вместо автоматов Калашникова: в республике запустили производство стрелкового оружия стандарта НАТО.

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