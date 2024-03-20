Онколог Черемушкин: на ранних стадиях рак почти не проявляет симптомов

Старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН, врач-онколог кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин, рассказал, что типичными признаками рака являются резкое снижение веса, быстрая утомляемость и слабость, даже при незначительной физической активности.
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