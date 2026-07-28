Как понять, в чем смысл жизни: 3 техники, чтобы перезагрузить психику

Владимир Акулов

Есть наука о знаках , значениях и *смыслах*...Это *семантика*... СМЫСЛ любого *знака* в том ... Каким *значением* мы этот знак наделяем... Знак *р* в русском языке - это звук *р* А *р* в английском языке - это звук *п* Знак *о* в русском языке - это звук *о* Но в математике этот же знак имеет СМЫСЛ *о* - *ноль*... *Крест* в Древнем Риме был орудием казни... Для христиан *крест* символ *вечной жизни* и *спасения*... *** Соответственно СМЫСЛ ЖИЗНИ каждого в том , как он ПОНИМАЕТ свою жизнь...Какое ЗНАЧЕНИЕ он придает своей жизни... Любой объект , *знак* ,факт , способ существования можно наделить любым СМЫСЛОМ , то есть *ЗНАЧЕНИЕМ* ... Поэтому СМЫСЛОВ во всем так много... И каждый может выбрать для себя такой СМЫСЛ всего... Который его больше вдохновляет...