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Рассказываю, как Президент Сирии одной фразой о Холокосте поставил премьера Израиля на место

Рассказываю, как Президент Сирии одной фразой о Холокосте поставил премьера Израиля на место

3 дня назад 231K прочитали 19 декабря президент Сирии Башар Асад, можно сказать, одной фразой поставил руководство Израиля на место.

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Комментарии
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Елена Бреслова
Достойный лидер в Сирии!👍 Браво Асаду!👏
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14 час.
ЕБ
Елена Бреслова
и не было там никаких 6 миллионов, евреи привыкли всё утрировать! там от силы 600 тысяч наберется...
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14 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Евреи привыкли? А кто им столько лет способствовал в этом не СССР? Не сегодня всякие Мотвиенки и Песковы?!
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4 час.

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