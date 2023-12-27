Рассказываю, как Президент Сирии одной фразой о Холокосте поставил премьера Израиля на место

и не было там никаких 6 миллионов, евреи привыкли всё утрировать! там от силы 600 тысяч наберется...

ОТ

Олег Тимофеев

Евреи привыкли? А кто им столько лет способствовал в этом не СССР? Не сегодня всякие Мотвиенки и Песковы?!