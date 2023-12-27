Рассказываю, как Президент Сирии одной фразой о Холокосте поставил премьера Израиля на место

3 дня назад 231K прочитали 19 декабря президент Сирии Башар Асад, можно сказать, одной фразой поставил руководство Израиля на место.
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