НИКОЛА ЧИРКОВ

Никакого ZZZ - Никакого Звериного Западного Зоопарка с Фашистской Украиной не должно быть, это западное зверьё с остервенелостью говорили что Россия должна проиграть, чтобы русских можно было больше убивать. Звериная Украина должна капитулировать перед РОССИЕЙ и ответить за все звериные деяния. Всё Украинское фашистское зверьё должно пройти через Воркутинские спец Лагеря.