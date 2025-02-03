Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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«НАТО идет на...»: Россия не пустит западных миротворцев на Украину – кто их заменит

«НАТО идет на...»: Россия не пустит западных миротворцев на Украину – кто их заменит

БлокнотРУ Пока одной из основных информационных повесток СМИ стала возможность заключения перемирия на Украине, которая все чаще обсуждается с приходом в Белый Дом Дональда Трампа, на Западе рассматривают вариант введения на Украину миротворческого контингента.

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Комментарии
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ИР
Ирина Рукина
Любые миротворцы предадут Россию при первой же возможности.
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3 час.
V
Valery
К чему пустые разговоры. НАТО хочет влезть на территорию СССР, поглотив все бывшие страны Варшавского договора.
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3 час.
НИКОЛА ЧИРКОВ
Никакого  ZZZ - Никакого  Звериного  Западного  Зоопарка   с  Фашистской  Украиной  не  должно  быть,  это западное зверьё с  остервенелостью  говорили  что  Россия  должна  проиграть,  чтобы  русских  можно  было  больше  убивать.                   Звериная    Украина  должна  капитулировать  перед  РОССИЕЙ  и  ответить  за  все  звериные  деяния.  Всё  Украинское  фашистское  зверьё  должно  пройти  через  Воркутинские  спец  Лагеря.
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2 час.
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