БлокнотРУ Пока одной из основных информационных повесток СМИ стала возможность заключения перемирия на Украине, которая все чаще обсуждается с приходом в Белый Дом Дональда Трампа, на Западе рассматривают вариант введения на Украину миротворческого контингента.
«НАТО идет на...»: Россия не пустит западных миротворцев на Украину – кто их заменит
Комментарии
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ИР
Ирина Рукина
Любые миротворцы предадут Россию при первой же возможности.
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3 час.
V
Valery
К чему пустые разговоры. НАТО хочет влезть на территорию СССР, поглотив все бывшие страны Варшавского договора.
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3 час.
НИКОЛА ЧИРКОВ
Никакого ZZZ - Никакого Звериного Западного Зоопарка с Фашистской Украиной не должно быть, это западное зверьё с остервенелостью говорили что Россия должна проиграть, чтобы русских можно было больше убивать. Звериная Украина должна капитулировать перед РОССИЕЙ и ответить за все звериные деяния. Всё Украинское фашистское зверьё должно пройти через Воркутинские спец Лагеря.
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2 час.
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