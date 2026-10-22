С 15 по 20 октября 2026 года в Душанбе состоялась III Национальная кинопремия «Тоджи Сомон», в программу которой вошли Дни российского кино.
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