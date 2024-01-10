РФ и КНР испытали квантовую связь через спутник

Квантовая связь является одним из приоритетных направлений. В перспективе квантовые технологии могут обеспечить передачу данных на большие расстояния с гарантией того, что они не смогут быть перехвачены третьими сторонами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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