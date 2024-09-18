В США оценили мирный план Зеленского по Украине. Дипломаты верят, что он «сработает»

Постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций (ООН) Линда Томас-Гринфилд прокомментировала мирный план урегулирования конфликта на Украине, который выдвинул президент страны Владимир Зеленский.
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