Саудовская Аравия открыла самое длинное в мире беспилотное метро

Станция беспилотного метрополитена Эр-Рияда / © Hufton+Crow Эта сеть стала одной из крупнейших в мире систем общественного транспорта и самой большой системой беспилотного транспорта, рассчитанной на перевозку до 3,6 миллиона пассажиров в сутки.