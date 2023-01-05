Почему ослабление США опасно для РФ, сколько будет стоить нефть, какую сторону выбрал Китай.И.Нагаев

Ролик был записан до ракетного удара по Макеевке.1:03 Прогнозы Дмитрия Медведева на 2023 год;6:04 Распадётся ли Евросоюз?11:45 Что будет с Великобританией?17:08 Конец доллара, евро и Бреттон-Вудской системы, и возвращение золотого стандарта?21:43 Сколько будет стоить нефть и газ?24:37 Создание Четвёртого рейха, война немцев с французами, новый раздел Польши или вопрос территорий Западной Украины;35:24 Истощение военных запасов ЕС и создание общеевропейской армии – больше не блеф? Готова ли Европа к войне?39:53 Возможность гражданской войны в США.