Любопытности и невероятности

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Почему ослабление США опасно для РФ, сколько будет стоить нефть, какую сторону выбрал Китай.И.Нагаев

Почему ослабление США опасно для РФ, сколько будет стоить нефть, какую сторону выбрал Китай.И.Нагаев

Ролик был записан до ракетного удара по Макеевке.1:03 Прогнозы Дмитрия Медведева на 2023 год;6:04 Распадётся ли Евросоюз?11:45 Что будет с Великобританией?17:08 Конец доллара, евро и Бреттон-Вудской системы, и возвращение золотого стандарта?21:43 Сколько будет стоить нефть и газ?24:37 Создание Четвёртого рейха, война немцев с французами, новый раздел Польши или вопрос территорий Западной Украины;35:24 Истощение военных запасов ЕС и создание общеевропейской армии – больше не блеф? Готова ли Европа к войне?39:53 Возможность гражданской войны в США.

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