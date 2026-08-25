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Вельский суд отказался обязать владелицу частного приюта для собак регистрироваться как ИП

Вельский суд отказался обязать владелицу частного приюта для собак регистрироваться как ИП

Вельский районный суд рассмотрел иск исполняющего обязанности руководителя инспекции по ветеринарному надзору Архангельской области к основательнице и фактической владелице частного приюта для бездомных собак Елене Новосёловой.

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