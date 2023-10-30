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Лежим на животе и поднимаем ноги: омолаживаем лицо, уменьшаем напряжение в пояснице

Лежим на животе и поднимаем ноги: омолаживаем лицо, уменьшаем напряжение в пояснице

Напряженная поясница и шея? Морщины на лице? Это очень частые проблемы с которыми мы сталкиваемся, однако для того, чтобы проработать эти зоны не у всех есть время, возможность, да и силы делать какие-то сложные упражнения просто нет.

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