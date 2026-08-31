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Север Пресс

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В ЯНАО 1 сентября учебный год начнется почти для 80 тысяч школьников

В ЯНАО 1 сентября учебный год начнется почти для 80 тысяч школьников

На Ямале к новому учебному году подготовили 114 образовательных организаций, в 19 школах проводились капитальный ремонт и реновация.

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