С 1 апреля по 30 июня проходит профилактическая акция ´ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ В КАЖДЫЙ ДОМ´.ИСПРАВНЫЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ В ВАШЕМ ДОМЕ - ЗАЛОГ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ!В Могилёвской области наблюдается рост количества пожаров в жилом фонде.
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