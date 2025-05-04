С 1 апреля по 30 июня проходит профилактическая акция ´ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ В КАЖДЫЙ ДОМ´.ИСПРАВНЫЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ В ВАШЕМ ДОМЕ - ЗАЛОГ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ!В Могилёвской области наблюдается рост количества пожаров в жилом фонде.