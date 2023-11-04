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Парламентская газета

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Володин: Сообща мы преодолеем все трудности

Володин: Сообща мы преодолеем все трудности

Гражданам нашей страны важно укреплять взаимопонимание, поддерживать и помогать друг другу, всегда помнить, что наши близкие защищают нашу Родину — Россию, погибая, рискуя собой, проявляя мужество и отвагу.

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