Володин: Сообща мы преодолеем все трудности

Гражданам нашей страны важно укреплять взаимопонимание, поддерживать и помогать друг другу, всегда помнить, что наши близкие защищают нашу Родину — Россию, погибая, рискуя собой, проявляя мужество и отвагу.
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