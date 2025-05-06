Генерал Гурулёв вновь пытается пробить "стену" непонимания. Вслед за Рогозиным

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Сенатор, командир, начальник ЦСН "Барс-Сармат" Дмитрий Рогозин прокомментировал репортаж с производства украинских дронов.

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Комментарии
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Леонид Никитин
Вот это и есть скрытый саботаж и банковского сектора, и чиновников и &quot;обиженных&quot; военных. Ставки нет, Смерша нет и всё это сходит саботажникам с рук, а парни на фронте гибнут, а гражданские в тылу!
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