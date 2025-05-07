FESCO провела церемонию к 50-летию Вечного огня у Памятника морякам торгового флота

Транспортная группа FESCO (FESCO, «Группа», предприятие в контуре управления госкорпорации «Росатом») провела во Владивостоке торжественную церемонию к 50-летию зажжения Вечного огня у Памятника морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии