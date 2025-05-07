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FESCO провела церемонию к 50-летию Вечного огня у Памятника морякам торгового флота

FESCO провела церемонию к 50-летию Вечного огня у Памятника морякам торгового флота

Транспортная группа FESCO (FESCO, «Группа», предприятие в контуре управления госкорпорации «Росатом») провела во Владивостоке торжественную церемонию к 50-летию зажжения Вечного огня у Памятника морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

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