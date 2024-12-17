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Военные новости ★ сводки СВО

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17 декабря – День Ракетных войск стратегического назначения Вооруженных Сил

17 декабря – День Ракетных войск стратегического назначения Вооруженных Сил России За ядерное сдерживание противников нашей страны отвечают Ракетные войска стратегического назначения (РВСН).

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