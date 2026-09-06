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test mazurok

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🧒 Какой вклад в будущее крымских детей вносят судебные приставы   Служба организовывает Всероссийский конкурс «Юные правозащитники», который помогает детям углубиться в историю права, рассказала начальник отделения организации профессиональной подготовки и воспитательной работы ГУФССП России по Крыму и Севастополю Александра Соловьева.

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