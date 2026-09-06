🧒 Какой вклад в будущее крымских детей вносят судебные приставы Служба организовывает Всероссийский конкурс «Юные правозащитники», который помогает детям углубиться в историю права, рассказала начальник отделения организации профессиональной подготовки и воспитательной работы ГУФССП России по Крыму и Севастополю Александра Соловьева.