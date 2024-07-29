За неделю клещи укусили 44 жителей Калужской области

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Калужской области, с 22 по 28 июля 44 жителя нашего региона обратились к врачу с укусами клещей, включая троих детейКак сообщили в управлении Роспотребнадзора по Калужской области, с 22 по 28 июля 44 жителя нашего региона обратились к врачу с укусами клещей, включая троих детей.
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