За неделю клещи укусили 44 жителей Калужской области

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Калужской области, с 22 по 28 июля 44 жителя нашего региона обратились к врачу с укусами клещей, включая троих детейКак сообщили в управлении Роспотребнадзора по Калужской области, с 22 по 28 июля 44 жителя нашего региона обратились к врачу с укусами клещей, включая троих детей.