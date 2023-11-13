Победы «Спартака», «Барсы» и «Интера», 8 голов в матче «Челси» и «Сити», 4-е место Валиевой в Казани, рекорд Новака, «Байер» Алонсо доминирует в Бундеслиге, «Эдмонтон» уволил Вудкрофта и другие новости

Лена Мисько

Мутко против: Итак. Если вы думаете, что новости о потопе и форме на этом закончились, то нет. Я сказал, что ошибся, что потопа не было (и даже извинился за это утверждение), но вся ситуация не так проста. Я не буду делать никакие выводы, а просто дам вам возможность посмотреть на ситуацию. 1) В четверг представители «Рубина» звонили в РПЛ и просили разрешить им играть в зеленой форме. Они получили отказ. 2) В пятницу «Рубин» сообщает «Сочи», что у них на складе произошел потоп, который испортил белую форму. В подтверждение они присылают лишь 4 фотографии (одна из них была опубликована сегодня Ваней) и, кстати, никаких видео. После этого они просят разрешить им играть в зеленой форме. 3) И вот тут очень важный момент. Обратите внимание на коробки слева - по ним виден уровень, по которому шла линия потопа: примерно 30-40 сантиметров от уровня пола. При этом, согласно присланным «Рубином» в «Сочи» фотографиям форма лежала в двух прозрачных ящиках, высотой примерно 80 сантиметров. Таким образом вода бы не дошла до края коробки. Также вода вряд ли бы смогла опрокинуть полные коробки с формой. 4) «Рубин» не прислал в «Сочи» ни одного фото, на котором был бы виден хотя бы один мокрый комплект белой формы. 5) По каким-то причинам, согласно метаданным, видео с потопом сделаны сегодня (скрины прилагаю). При этом, важный момент, метаданные могли и сбиться при пересылках в телеграмм, но момент все же интересный. 6) И теперь мотив. Рахимов - очень суеверный тренер. Матч с «Уралом» «Рубин» выиграл в зеленой форме. Матч с «Локомотивом» «Рубин» проиграл в бордовой. По моим данным, перед матчем с «Сочи» Рахимов поставил задачу любой целью играть следующую игру в зеленой форме. Именно поэтому в четверг казанцы и звонили в РПЛ. Я ни в коем случае не утверждаю, что «Рубин» устроил потом сам, но очень многие уверены (в том числе и в «Сочи»), что никакая форма на самом деле не пострадала и в «Рубине» просто решили воспользоваться произошедшим потопом и придумали легенду о испорченной форме.