«Сбер» и ВТБ заявили о снижении ставок по ипотеке

Снижение ставок — это своего рода ретрансляция сигнала, что рынок охлажден, ставки достигли предела, а в будущем ожидается их снижение в синхронизации с ключевой ставкой, считают в «Эксперт РА» С 4 марта 2025 года Сбербанк снизил ставки по рыночной ипотеке в зависимости от размера первоначального взноса.