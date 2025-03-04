«Сбер» и ВТБ заявили о снижении ставок по ипотеке

Снижение ставок — это своего рода ретрансляция сигнала, что рынок охлажден, ставки достигли предела, а в будущем ожидается их снижение в синхронизации с ключевой ставкой, считают в «Эксперт РА» С 4 марта 2025 года Сбербанк снизил ставки по рыночной ипотеке в зависимости от размера первоначального взноса.
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