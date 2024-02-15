15 февраля 2024 года в Набережных Челнах пройдет массовая проверка водителей. В целях предотвращения аварий, а также предупреждения и пресечения серьезных нарушений правил дорожного движения ГИБДД Набережных Челнов 15 февраля 2024 года проведет профилактические мероприятия, в том числе масштабную проверку соблюдения водителями правил дорожного движения.
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