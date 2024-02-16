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Politico: Лавров и Кэмерон могут провести короткую встречу в Рио-де-Жанейро

Politico: Лавров и Кэмерон могут провести короткую встречу в Рио-де-Жанейро

Британские официальные лица не исключают возможной "короткой и неловкой" встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона в Рио-де-Жанейро на совещании глав МИД стран G20.

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