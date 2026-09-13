Папуа-Новая Гвинея: Тяжелая техника и транспортные средства, принадлежащие иностранной горнодобывающей компании, были уничтожены в результате поджога, совершенного вооруженными людьми на руднике Пангуна в автономном районе Бугенвиль (Бугенвиль) в утренние часы.
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