"Будете гореть в адском огне!": Адвокат азербайджанцев, нанятый диаспорой, проклял судью

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Walery

Что такое "азербайджанская Диаспора" в Тюмени? Каков её юридический статус? Если это анклав Азербайджана как в самом Азербайджане был армянский Арцах, тогда по аналогии самого Азербайджана всех азеров выгнать или применить оружие! Нужен Закон РФ и немедленные действия! Кстати почему в самом Азербайджане не только русских диаспор нет, но и самих русских там нет в силу азерского национализма ...