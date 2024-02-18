Суд в Тюмени отправил в следственный изолятор троих молодых азербайджанцев, которые толпой нападали на людей, снимали свои хулиганские действия на видео, накладывали весёлую музыку и публиковали это в соцсети.
"Будете гореть в адском огне!": Адвокат азербайджанцев, нанятый диаспорой, проклял судью
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Федор Липин
Хорошо, что порчу еще на судью не навел.
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9 час.
W
Walery
Что такое "азербайджанская Диаспора" в Тюмени? Каков её юридический статус? Если это анклав Азербайджана как в самом Азербайджане был армянский Арцах, тогда по аналогии самого Азербайджана всех азеров выгнать или применить оружие! Нужен Закон РФ и немедленные действия! Кстати почему в самом Азербайджане не только русских диаспор нет, но и самих русских там нет в силу азерского национализма ...
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9 час.
Борис Цыперсон
"Это партизанская структура," - это не партизанская, это ОПГ. По законам об ОПГ их и судить надо.
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8 час.
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