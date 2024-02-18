Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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    Вурдалак!Алексей Навальный...
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    не в статье не в комментариях нет ответа на вопрос(((Кто будет кормить...

"Будете гореть в адском огне!": Адвокат азербайджанцев, нанятый диаспорой, проклял судью

"Будете гореть в адском огне!": Адвокат азербайджанцев, нанятый диаспорой, проклял судью

  Суд в Тюмени отправил в следственный изолятор троих молодых азербайджанцев, которые толпой нападали на людей, снимали свои хулиганские действия на видео, накладывали весёлую музыку и публиковали это в соцсети.

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Комментарии
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Федор Липин
Хорошо, что порчу еще на судью не навел.
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9 час.
W
Walery
Что такое &quot;азербайджанская Диаспора&quot; в Тюмени? Каков её юридический статус?  Если это анклав Азербайджана как в самом Азербайджане был армянский Арцах, тогда по аналогии самого Азербайджана всех азеров выгнать или применить оружие! Нужен Закон РФ и немедленные действия!  Кстати почему в самом Азербайджане не только русских диаспор нет, но и самих русских там нет в силу азерского национализма ...
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9 час.
Борис Цыперсон
&quot;Это партизанская структура,&quot; - это не партизанская, это ОПГ. По законам об ОПГ их и судить надо.
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8 час.

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