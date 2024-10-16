Просьбы Запада к Бишкеку порвать отношения с Россией вызваны ненавистью к Москве. Так призывы западных стран к прекращению российско-киргизского сотрудничества прокомментировал президент Киргизии Садыр Жапаров, передает РИА Новости.
В Киргизии прокомментировали просьбы Запада порвать отношения с Россией
Комментарии
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ся
сергей ямин
"Американская ХОТЕЛКА" - дает сбой, видимо не те "микрочипы впаяли"!
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18 час.
Виктор Фоменко
Как член ООН мы не работаем с санкционными товарами. Отсюда вопрос: а когда это ООН вводила санкции против России? Я такого не помню. США вводили, Евросоюз - вводил. Но при чём здесь ООН? Так что лукавит представитель Киргизии, если они действительно не работают с санкционными товарами, то это они делают не как член ООН, а как штатовские вассалы.
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17 час.
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