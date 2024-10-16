В Киргизии прокомментировали просьбы Запада порвать отношения с Россией

Виктор Фоменко

Как член ООН мы не работаем с санкционными товарами. Отсюда вопрос: а когда это ООН вводила санкции против России? Я такого не помню. США вводили, Евросоюз - вводил. Но при чём здесь ООН? Так что лукавит представитель Киргизии, если они действительно не работают с санкционными товарами, то это они делают не как член ООН, а как штатовские вассалы.