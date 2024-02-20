ВСУ признали свою зависимость от Starlink Илона Маска

Украинская армия не сможет воевать, если американский изобретатель отключит интернет в зоне СВО.Вице-премьер Украины Михаил Федоров заявил о том, что несмотря на все критические замечания американского миллиардера Илона Маска в адрес Киева, он оказывает ВСУ большую услугу, предоставляя им спутниковый Интернет Starlink, без которого они не смогли бы воевать.