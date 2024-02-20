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ВСУ признали свою зависимость от Starlink Илона Маска

ВСУ признали свою зависимость от Starlink Илона Маска

Украинская армия не сможет воевать, если американский изобретатель отключит интернет в зоне СВО.Вице-премьер Украины Михаил Федоров заявил о том, что несмотря на все критические замечания американского миллиардера Илона Маска в адрес Киева, он оказывает ВСУ большую услугу, предоставляя им спутниковый Интернет Starlink, без которого они не смогли бы воевать.

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