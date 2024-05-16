Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 847 подписчиков

«Таджики выходят из-под контроля!»: Россия срочно принимает меры против мигрантов из Средней Азии

«Таджики выходят из-под контроля!»: Россия срочно принимает меры против мигрантов из Средней Азии

Главные новости. Сиб.фм В различных регионах России усиливаются проверки мигрантов из Средней Азии, особенно выходцев из Таджикистана.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ninikooo Митусова
Наши» власти»  тем и примечательны- что все делается на уровне показухи и « разовых» акций. Они « допрыгаются»- терпение народа лопнет и их всех снесет волна народного гнева, потому что страну превратили в один большой кишлак.
Ответить
19 час.
Evgenija Palette
Перестаньте  ПЕДАЛИРОВАТЬ ПОНЯТИЕ &quot;осложнение отношение между Таджикистаном и Россией). Это уже - АКСИОМА.  Они УЖЕ ОСЛОЖНИЛИСЬ. И БУДУТ ОСЛОЖНЯТЬСЯ ЕЩЕ БОЛЬШЕ, даже, если нашим любителям &quot;доброй воли&quot; вздумается выборочно допускать какие-то послабления.  Так что, &quot;назвался груздем...&quot;... и не отступать ни на шаг... ОСОБЕННО НЕМЕДЛЕННО НАДО ВЫВОЗИТЬ ВЫЕБКОВ! Эти суки  - еще поганей и еще злее, чем их папашки и мамашки... И, ведь, нет ничего проще - 1. ВЫВЕЗТИ ВСЕХ НЕЛЕГАЛОВ ( а их большинство).  И эта акция не противоречит законам ни одного цивилизованного Государства. 2. ИЗГНАТЬ ВСЕ ПРИСОСАВШИЕСЯ К РОССИИ КРИМИНАЛЬНЫЕ ДИАСПОРЫ. Это тоже не противоречит законам любой страны. 3. Затем, заняться, так называемыми &quot;соотечественниками&quot;, получившими гражданство за взятки. Всех, у кого Гражданство правильное - в вагончики на колесиках и контракт на &quot;вахтовый метод&quot; БЕЗ ВЫЕБКОВ И БЕРЕМЕННЫХ ВОРОН.  У кого Гражданство неправильное - ВОН!... ( Особый разговор про наших подонков, кто прописывал этих ишаков тысячами в &quot;резиновые&quot; квартиры...
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх