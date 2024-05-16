«Таджики выходят из-под контроля!»: Россия срочно принимает меры против мигрантов из Средней Азии

Evgenija Palette

Перестаньте ПЕДАЛИРОВАТЬ ПОНЯТИЕ "осложнение отношение между Таджикистаном и Россией). Это уже - АКСИОМА. Они УЖЕ ОСЛОЖНИЛИСЬ. И БУДУТ ОСЛОЖНЯТЬСЯ ЕЩЕ БОЛЬШЕ, даже, если нашим любителям "доброй воли" вздумается выборочно допускать какие-то послабления. Так что, "назвался груздем..."... и не отступать ни на шаг... ОСОБЕННО НЕМЕДЛЕННО НАДО ВЫВОЗИТЬ ВЫЕБКОВ! Эти суки - еще поганей и еще злее, чем их папашки и мамашки... И, ведь, нет ничего проще - 1. ВЫВЕЗТИ ВСЕХ НЕЛЕГАЛОВ ( а их большинство). И эта акция не противоречит законам ни одного цивилизованного Государства. 2. ИЗГНАТЬ ВСЕ ПРИСОСАВШИЕСЯ К РОССИИ КРИМИНАЛЬНЫЕ ДИАСПОРЫ. Это тоже не противоречит законам любой страны. 3. Затем, заняться, так называемыми "соотечественниками", получившими гражданство за взятки. Всех, у кого Гражданство правильное - в вагончики на колесиках и контракт на "вахтовый метод" БЕЗ ВЫЕБКОВ И БЕРЕМЕННЫХ ВОРОН. У кого Гражданство неправильное - ВОН!... ( Особый разговор про наших подонков, кто прописывал этих ишаков тысячами в "резиновые" квартиры...