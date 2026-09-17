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Царьград

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Свердловская область приняла 1,6 млн туристов за 9 месяцев

Свердловская область приняла 1,6 млн туристов за 9 месяцев

Турпоток в Свердловскую область за девять месяцев 2024 года достиг 1,6 млн человек, из них порядка 1 млн поездок пришлось на летний сезон.

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