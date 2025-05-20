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Свежие комментарии

  • Зайка БанзайкаИгры
    Все равно ингредиенты должны сочетаться, есть такое понятие как усваиваемость продукта. Вот одни продукты с другими у...Приготовить салат...
  • Lehanaizhe
    Всё славно, но придут заморозки, как нынче летом-хоть заудобряйся и заухаживайсяЧтобы слива радов...
  • Вячеслав Кудрявцев
    да ну нах!У разных огородны...

Сейчас смородина золотистая необычайно популярна в дачном садоводстве в России, и это неудивительно: достоинств этого замечательного растения не счесть

﻿﻿В настоящее время золотистая смородина пользуется огромной популярностью в российском сельском садоводстве, и это неудивительно: достоинств этого замечательного растения неисчислимое множество! Он неприхотлив, длительный период отсутствия дождей не влияет на его постоянную высокую урожайность, и, наконец, он декоративен с весны до осени! Аромат цветков золотистой смородины знаком каждому Популярность золотистой смородины в нашей стране началась во второй половине прошлого века, когда ее активно использовали как почвозащитный кустарник при посадке лесополос.

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