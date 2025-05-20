Сейчас смородина золотистая необычайно популярна в дачном садоводстве в России, и это неудивительно: достоинств этого замечательного растения не счесть

В настоящее время золотистая смородина пользуется огромной популярностью в российском сельском садоводстве, и это неудивительно: достоинств этого замечательного растения неисчислимое множество! Он неприхотлив, длительный период отсутствия дождей не влияет на его постоянную высокую урожайность, и, наконец, он декоративен с весны до осени! Аромат цветков золотистой смородины знаком каждому Популярность золотистой смородины в нашей стране началась во второй половине прошлого века, когда ее активно использовали как почвозащитный кустарник при посадке лесополос.
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