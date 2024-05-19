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Британский генерал признал неприятную правду о возможной войне с Россией

Британский генерал признал неприятную правду о возможной войне с Россией

Джеймс Мартин не стал скрывать, что британская армия не готова к ведению полномасштабных боевых действийАрмия Великобритании долгое время вела борьбу с повстанцами на территории Сирии, Афганистана и Ирака.

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