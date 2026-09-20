Ripple не может самостоятельно обновить XRP Ledger: решение зависит от валидаторов

Компания Ripple обладает значительным влиянием на экосистему XRP Ledger, однако не может самостоятельно навязывать сети обновления протокола.
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