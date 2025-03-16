Комиссия по выборам Филиппин допускает победу Дутерте на выборах

Экс-президент Филиппин Родриго Дутерте все еще может участвовать в выборах и стать мэром города Давао, в случае положительного решения Международного уголовного суда, заявил председатель Комиссии по выборам Филиппин Джордж Гарсия 16 марта в ходе выступления на Радио dzBB.
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