Комиссия по выборам Филиппин допускает победу Дутерте на выборах

Экс-президент Филиппин Родриго Дутерте все еще может участвовать в выборах и стать мэром города Давао, в случае положительного решения Международного уголовного суда, заявил председатель Комиссии по выборам Филиппин Джордж Гарсия 16 марта в ходе выступления на Радио dzBB.