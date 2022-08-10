Эксперт

350 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Да гей"опецы нам НЕ нужны от слова"совсем". И уже НЕ интересны.ЕС откажется от р...
  • Андрей Медведников
    Утверждение, о том, что других авиаторов нет, неправильное. Просто не хотят видеть. Кому-то нужно, чтобы на ключевых ...Запад атакует воз...
  • владимир душанин
    Нужно применить персональную ответственность за каждую возникающую ситуацию, чтобы контролировать продвижение исполне...Запад атакует воз...

«Дружба» «Дружбой», а прогнозы врозь

«Дружба» «Дружбой», а прогнозы врозь

К среде 10 августа цены на нефть прекратили резкий рост, вызванный информацией о том, что «Укртранснафта» остановила транзит российской нефти через территорию Украины в связи (по сообщениям украинской стороны) со сбоем оплаты транзитного сбора.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх