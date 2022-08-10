«Дружба» «Дружбой», а прогнозы врозь

К среде 10 августа цены на нефть прекратили резкий рост, вызванный информацией о том, что «Укртранснафта» остановила транзит российской нефти через территорию Украины в связи (по сообщениям украинской стороны) со сбоем оплаты транзитного сбора.
К среде 10 августа цены на нефть прекратили резкий рост, вызванный информацией о том, что «Укртранснафта» остановила транзит российской нефти через территорию Украины в связи (по сообщениям украинской стороны) со сбоем оплаты транзитного сбора.
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