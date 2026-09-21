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Путин Татарстан кешесенә Россиянең атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре исемен бирде

Россия Президенты Владимир Путин Россия Федерациясенең дәүләт бүләкләрен тапшыру турындагы указны имзалады.

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