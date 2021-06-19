Литва просит США увеличить военное присутствие в регионе

Мир в котором мы живёмПолитикаЛитва просит США увеличить военное присутствие в регионе Байден пообещал во время встречи с Владимиром Путиным отстаивать интересы безопасности стран Балтии.Вернуться к статье98НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГарибян Сусанна (Гарибян)США обещают всем то, чего от них хотят, но редко выполняют обещания. Прибалтам давно пора понять, что их сажают на пороховую бочку, которая уничтожит последнее, что у них есть. Русские ушли, страны стали нищими. А Америке скоро будет не до них, ей бы со своими проблемами разобраться.Олег ЮрьевОбещание жениться - не является свадьбой. Хотя чего это я, пьяные натовские солдатики каждый вечер там поджениваются во все отверствия.ВВВладимир ВитковскийУ килькас помойникус прорезался голос перед консервированием?Дмитрий ФактуровичПрибалты хотят затащить в свой дом бочку с порохом и спать спокойно. Придурки.василий чадовШпротоглоты боятся ,что Россия нападёт на них?Леонид БуравлевСтраны триебалтии убыль населения решили восполнить за счет увеличения солдат на своей территории?))) Так скоро в триебалтии останутся только пьяные солдаты НАТО, тусующиеся на ротационной основе, и русско-говорящие, лищенные гражданства. После чего пьяные солдаты НАТО просто обоссут до наводнения все правительственные здания триебалтии и обменяю их территории на российский самогон из приграничных областей!)))) А население триебалтии останется собирать клубнику в Англии и Польши на постоянной основе!)))Сергей РоссиА кому они нах нужны?Леонид ПопивнякВот интересно!....Все проеболты с армией в 300 человек серьёзно думают что они будут на хуторах последние шпроты доедать а солдаты наты будут бросаться под танки за их независимость????.....)))).....утопия!)))....кому вы карлики нужны???....территория????....своей полно.....полезные ископаемые????....ноль.....что ещё????......сколько их там населения то осталось????......Елена СимоноваДебилы и предатели...Комментировать
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