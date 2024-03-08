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Чемпионат Франции. «Ницца» против «Монпелье», «ПСЖ», «Монако» Головина и «Гавр» Кузяева сыграют в воскресенье

В субботу «Лион» в гостях сыграет с «Лорьяном». В воскресенье «ПСЖ» примет «Реймс», «Монако» Александра Головина встретится в гостях со «Страсбуром», «Гавр» Далера Кузяева примет «Тулузу».

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